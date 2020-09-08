وصول وزيري المالية والتخطيط للبرلمان

افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بوصول وزيري المالية والتخطيط الى البرلمان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزيري المالية والتخطيط وصلا قبل قليل الى مبنى البرلمان". واضاف ان "زيارتهما جاءت للاجابة على سؤال شفهي من قبل النائب محمد صاحب الدراجي".

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