لجنة نيابية تستضيف وزير الاتصالات لمناقشة إجراءات تحسين خدمة الانترنت

اعلنت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، الثلاثاء، استضافة وزير الاتصالات اركان شهاب لمناقشة إجراءات تحسين خدمة الانترنت.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "استضافت وزير الاتصالات اركان شهاب بحضور رئيس واعضاء اللجنة بحضور مديرعام شركة السلام العامة، ومعاون مديرعام الشركة العامة للاتصالات، ومعاون مديرعام التراسل"، مبينة انه "تمت مناقشة خطة الوزارة والاجراءات التي اتخذها لتحسين خدمة الانترنت والتي ستشهد تحسناً خلال الأشهر المقبلة بعد القضاء على عمليات التهريب، بالاضافة الى عزم الوزارة لإلغاء الاشتراكات الأضعف لمشتركي خدمة الإنترنت ووضع تسعيرة جديدة لها دون تحميل المواطن مبالغ إضافية".

من جانبها، اكدت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية ممثلة بكافة اعضاءها ورئيسها وفقا للبيان "التواصل ودراسة كافة الملفات المقدمة من قبل وزير الاتصالات بشأن سير عمل الوزارة والاصلاحات المؤملة خلال الفترة المقبلة في جانب الاتصالات والخدمات المقدمة للمواطن والصالح العام".