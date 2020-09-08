البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008".

وأضافت أن "رئيس مجلس النواب وجه الأمانة العامة للمجلس واللجان المعنية بمفاتحة مجلس الوزراء لبيان الرأي بخصوص مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017 على أن تتم الإجابة بخصوص ذلك بمدة لا تتجاوز الأسبوع وبخلافه يُباشر المجلس بالتصويت عليه".

