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رئاسة البرلمان تتلقى طلباً لاستضافة ثلاثة وزراء

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أعلن النائب عن كتلة سائرون البرلمانية بدر الزيادي، الثلاثاء، عن تقديم نواب من كتلته طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستضافة ثلاثة وزراء في حكومة مصطفي الكاظمي.
وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نوابا من كتلة سائرون البرلمانية، قدموا طلباً الى رئاسة البرلمان لغرض استضافة ثلاثة وزراء داخل قبة البرلمان لاستيضاح بعض الأمور التي تخص وزاراتهم".

وأضاف أن كتلته "بانتظار جواب الطلب الذي قدم للرئاسة ليتم بعد ذلك الكشف عن أسماء الوزراء بصورة رسمية".

وتابع الزيادي أن طلب الاستضافة "جاء بعد جمع معلومات عن الوزراء من خلال اللجان البرلمانية التي يعمل نواب الكتلة ضمنها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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