قائمة بأسماء الحاضرين.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الجديد برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، فيما أعلنت رئاسة المجلس أسماء النواب الحاضرين. Advertisements

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