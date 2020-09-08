مشعان الجبوري: زعماء التزوير يحاولون تعيين أحد اتباعهم في إدارة مفوضية صلاح الدين

قال عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، الثلاثاء، إن من وصفهم بـ"زعماء التزوير" يحاولون "كل يوم تعيين أحد أتباعهم" في إدارة مفوضية صلاح الدين. وأدناه تغريدة الجبوري:

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