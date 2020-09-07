جدول اعمال جلسة البرلمان يوم غد

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تنشر الخليج 365، جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.
وكان مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها اليوم الاثنين الى يوم غد الثلاثاء.
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