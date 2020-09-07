انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، اليوم الاثنين، وزارة المالية لعدم صرفها مبالغ لصيانة الطرق الخارجية، والتي تتسبب بحصول حوادث مرورية كثيرة.
وأضاف "نعتقد ان هنالك اموالا موجودة بحسب استضافة مدير المرور والطرق والجسور ووزارة الاعمار واكثر من 60 مليار دينار هي بعهدة وزارة المالية ولا تصرفها الى وزارة الاعمار والطرق والجسور التي نعتبرها وزارة فقيرة لا تستطيع ادامة الطرق الخارجية وصيانتها ونرى يوميا حوادث كثيرة تحصل بسبب رداءة الطرق الخارجية".
وتابع المعموري، ان "لجنة الخدمات سبق لها وان ارسلت عدة اسئلة برلمانية الى وازرة المالية بهذا الشان لكن لم نجد اي استجابة او رد"، مشددا على ان "الأمر متروك لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية لصرف الأموال ونعتقد ان هنالك استخفاف من قبل وزارة المالية وعليها اعادة النظر بتفعيل وتطبيق القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمات النيابية تحمل المالية مسؤولية تكرار حوادث الطرق الخارجية: الوزارة لم تصرف الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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