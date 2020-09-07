البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء

رفعت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، جلسة المجلس الى يوم غد الاثنين. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب رفع جلسة المجلس الى يوم غد الاثنين الموافق الثامن من ايلول الحالي في الساعة الـ12 ظهرا".



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