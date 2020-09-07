ويؤكد خبراء التجميل على ضرورة الاحتفاظ بالقشور والاستفادة منها فيما بعد للعناية بالشعر، لافتين إلى أنها تحمي بشكل فعال من تساقط الشعر والتحكم في قشرة الرأس، اذ يساعد النشاط المضاد للفطريات الموجود في قشر الرمان على تقليل تساقط الشعر ويمنع قشرة الرأس.
كذلك يحتوي قشر الرمان على حمض البونيك الذي يساعد على تقوية بصيلات الشعر عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم في فروة الرأس.
كذلك يحتوي قشر الرمان على حمض البونيك الذي يساعد على تقوية بصيلات الشعر عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم في فروة الرأس.
ويمكن استخدامه في بعض الاحيان ليساعد في علاج الصلع وفراغات الرأس لانه يساعد في نمو بصيلات الشعر من خلال الفيتامينات والمعادن التي يحتويها.
كذلك يحد من ظهور الشيب المبكر ويمكن استخدامه ايضاً لتلوين الشعر باللون الأحمر الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر لا ترمي قشر الرمان بعد اليوم... إليك فوائده المذهلة للشعر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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