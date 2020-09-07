الصجري يوجه دعوة الى صالح: لا تصادق على قانون انتخابات لا يعتمد البايومتري

دعا النائب علي الصجري، الاثنين، رئيس الجمهورية الى عدم المصادقة على قانون انتخابات لا يعتمد البايومتري، مبينا ان "البايومتري هو رادع التزوير في الانتخابات المقبلة.
وقال الصجري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اجراء انتخابات نيابية في حزيران القادم من دون تفعيل النظام البايومتري فقط واستكمال اجراءاته مما يضمن تحديد من يحق لهم الاقتراع حصرا وفق شروط النظام العامة، سوف يؤدي الى عدم قيام اي انتخابات طبيعية ونظامية".
واضاف "الجميع يعلم ان بعض الاحزاب استحوذت على ما يقارب ثلاثة ملايين بطاقة الكترونية اي في حال كانت نسبة المشاركة ٣٥ % فأن جميع المقاعد محسومة لهذه الاحزاب المزورة، وكأن تظاهرات اكتوبر وثورة تشرين في عموم العراق ودماء مئات الشهداء والاف الجرحى ذهبت سداً كي تقوم هذه الاحزاب بالاستخفاف بكل هذه التضحيات لتعود من جديد بواسطة التزوير".
ودعا الصجري "جميع الكتل والنواب المستقلين الى عدم الرضوخ والقبول بالانتخاب على هوية الناخب الالكترونية والذهاب للنظام البايومتري فقط للحفاظ على انتخابات وطنية نزيهة"، مطالبا "رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم المصادقة على قانون انتخابات لا يعتمد النظام البايومتري حصراً في احتساب اصوات الناخبين في عموم العراق وعدم منح اي استثناءات من ذلك بما فيها انتخابات الحركة السكانية والنازحين والمخيمات".
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