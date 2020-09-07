اخبار العالم / اخبار العراق

نائبة: رئيس البرلمان وقع في خطأ تشريعي بقانون الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رأت النائبة عن كتلة التغيير الكردية بهار محمود، الاثنين، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع في "خطأ تشريعي" حين طلب من مجلس النواب التصويت على مجمل قانون الانتخابات قبل التصويت المفرد على الجداول الملحقة به، وفيما اعتبرت أن اعتماد الدوائر المتعددة في القانون "خطوة غير صحيحة"، أرجعت سبب ذلك إلى "استحالة" تطبيقها على أرض الواقع.
وقالت محمود في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك اجتماعات مستمرة وعديدة حصلت بشأن موضوع الدوائر الانتخابية، وهناك آراء ومواقف مختلفة، لكن الرأي الاكثر مقبولية يتحدث عن ان اي قضاء عدد سكانه 100 ألف نسمة  في عام 2010 يتم اعتباره دائرة انتخابية".

وبينت أن "اختيار آلية الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات بالاصل هي خطوة غير صحيحة على اعتبار ان تطبيقها على ارض الواقع شبه مستحيل لعدم وجود اي احصائيات سكانية جديدة اضافة الى كوتا النساء والمكونات ناهيك عن الصعوبات الاخرى التي ستجعل تطبيقه غير ناجح".

واضافت محمود، ان "رئيس مجلس النواب ارتكب خطأ تشريعيا بجلسة التصويت على القانون التي تمت مقاطعتها من القوى الكردستانية حين طالب بالتصويت على القانون بالمجمل رغم ان ملحق الدوائر لم يكتمل حينها، ما جعل الية تعديل القانون برلمانيا اكثر تعقيدا بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ومن ثم تقديم تعديل جديد للقانون".


ولفتت إلى أن "هناك محاولات لإرجاع القانون إلى البرلمان لتعديله لكن رئيس المجلس متمسك بموقفه من عدم إرجاع القانون".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: رئيس البرلمان وقع في خطأ تشريعي بقانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا