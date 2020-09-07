البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365 إن "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الثانية من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي".

واوضح المصدر الذي طلب عدم كر اسمه، ان "المجلس سيناقش اليوم عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال بينها قانون الانتخابات".