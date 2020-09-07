القانونية النيابية تؤكد قرب حسم المواد الخلافية بقانون المحكمة الاتحادية العليا

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، قرب حسم المواد الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية العليا وعرضه على مجلس النواب ليأخذ مساره التشريعي والتصويت عليه.

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