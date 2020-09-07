



وناقش مجلس النواب في جلسته الاولى جملة من القوانين المعطلة التي تتعلق بقانون الانتخابات ودوائره وينهي قراءة عدد من القوانين ابرزها القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. حكومة الكاظمي التي لم ترسل الى الان القوانين المهمة الى مجلس النواب، يراها نواب انها تمضي بحذر شديد في اتخاذ القرارات وضرورة اعطائها وقت كاف لمعالجة القضايا المالية والاقتصادية بالاضافة الى اعادة هيبة الدولة.وناقش مجلس النواب في جلسته الاولى جملة من القوانين المعطلة التي تتعلق بقانون الانتخابات ودوائره وينهي قراءة عدد من القوانين ابرزها القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد عطلة تشريعية طويلة ماذا جاء في أولى جلسات البرلمان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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