وصول وزير الخارجية الروسي إلى مطار دمشق

وتعد هذه الزيارة لوزير الخارجية الروسي إلى الدمشق الأولى منذ فبراير 2012. ووصل في وقت سابق وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

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