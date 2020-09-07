الخارجية الإيرانية: السيادة العراقية خط أحمر

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي، بحسب مانقلته "قناة العالم" إن "الإمارات ارتكبت خطئين استراتجيين بتطبيع علاقاتها كيان الاحتلال"، لافتا الى أن "ايران لن تساوم على أمنها مع أي طرف آخر".



واكد قائلا، أن "لدينا سياسة خارجية موحدة وننتهج سياسة حسن الجوار مع جيراننا، كما نعتبر كل السيادة العراقية خطا أحمر وينبغي أن لا تتعرض لأي انتهاك حدودي".

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