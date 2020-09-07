فيروس كورونا يُغلق سفارة العراق في تركيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ايلاف من لندن: اعلن الفسير العراقي في تركيا حسن الجنابي الاحد عن اغلاق السفارة اثر تلامس مراجع لموظفي السفارة فيما تجاوز عدد العراقيين الذين اصيبوا بالفيروس الربع مليون مصاب.

وكتب السفير الجنابي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك" اعتذارا اطلعت عليه "ايلاف" عن اغلاق السفارة قائلا "نعلن بأسف شديد غلق السفارة العراقية امام المراجعين حتى الاثنين 14 ايلول. فقد تأكدنا قبل قليل بأن احد المراجعين الذين تابع معاملته لعدة ايام داخل البناية ولامس أكثر من موظف كان مصابا بكوفيد-19. سنقوم خلال الاسبوع هذا بتعفير البناية بصورة دقيقة ثم فحص الموظفين جميعا قبل بدء الدوام".

واضاف الجنابي "نعتذر من المواطنين الذين سجلوا للمراجعة هذا الاسبوع وسيرحل التسجيل حتى الاسبوع المقبل. ارجو تفهم الدوافع وهو المحافظة على صحة الجميع".

يشار الى ان تركيا عانت من اصابات ووفيات كبيرة بجائحة كورونا الا انها بدأت تتناقص مؤخرا حيث سجلت الاحد 1578 اصابة مع 53 وفاة.

واليوم اعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3651 إصابة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع عدد الاصابات في عموم العراق إلى 260 الفا و370 اصابة ووفاة 7512 شخصا منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 شباط فبراير الماضي.

Advertisements

ويتجه العراق حاليا الى إعادة فتح المطاعم والمساجد وعودة الدوام في ادارات الدولة بالكامل وقال عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي النائب عبدالخالق مدحت في تصريح نقلته وسائل اعلام عراقية ان "هناك توجه لدى الجهات الحكومية المختصة من أجل اعادة فتح المطاعم والمساجد وكذلك عودة الدوام في دوائر الدولة بنسبة 100%".. مبينا ان "العراق حاله كحال باقي دول المنطقة والعالم وعليه التعايش مع وباء فيروس كورونا وفق الاجراءات الوقائية والصحية".

وتوقع النائب مدحت صدور قرار رسمي بهذا الأمر بعد يوم 20 من الشهر الحالي وستكون هناك تعليمات وضوابط صحية مشددة لإعادة فتح المطاعم والمساجد وعودة الدوام في دوائر الدولة بنسبة 100% وربما حتى الحظر لغاية الساعة 10 مساء سيتم رفعه.

مواضيع قد تهمك :