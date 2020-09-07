بغداد: هكذا تواطأت مع عشيقها على قتل زوجها

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ايلاف من لندن: كشفت السلطات العراقية الأحد عن تفاصيل جريمة قتل زوج تواطأت فيها زوجته مع عشيقها بقتله ورميه في مجاري الصرف الصحي. وفي سياق آخر، اعتقلت الداخلية العراقية عناصر عصابات للخطف والسرقات والاتجار بالمخدرات في بغداد والبصرة وذي قار.

وأشارت وزارة الداخلية العراقية إلى انه بعملية نوعية اتسمت بالدقة تمت باشراف مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد ومتابعة قادة في شرطة الوزارة، أحال مركز شرطة بغداد الجديدة دعوى فقدان شخص لاسباب مجهولة الخميس الماضي.

واضافت الوزارة في بيان صحافي تلقت ""الخليج 365"" نسخة منه، انه تم فور ذلك تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام، ومن خلال متابعه كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم (م. غ.) باستدراج المجني عليه الى مكان مجهول واخفائه. وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق العمل خلال 24 ساعة من احالة الدعوى وتم القاء القبض على الجاني واعترف بوجود علاقه مع زوجة المجني عليه واتفاقهما على قتله. واشار الجاني الى انه قام باستدراج المجني عليه الى محطة المجاري الرئيسية وطعنه بسكين، ما أدى الى وفاته على الفور، ثم قام برميه فيها.

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وبينت الداخلية الى ان فريق العمل انتقل الى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني حيث تم انتشال الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي، فيما تم القاء القبض على زوجة المجني عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهما على تنفيذ جريمتهما.

يشار الى انه في منتصف أبريل الماضي، كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد عن تفاصيل جريمة قتل بشعة في العاصمة قامت خلالها امرأة بقتل زوجها بطريقة بشعة بالاتفاق مع عشيقها. واشارت المديرية الى انها تمكنت من كشفت خيوط جريمة قتل غامضة والقت القبض على مرتكبيها خلال اربع ساعات فقط من ارتكابهم للجريمة موضحة ان "امرأة قامت بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها واشتراكه معها من خلال قيامهما بطعن الزوج بآلة حادة في منطقة الرقبة وخنقه ومن ثم حرقه بمادة البنزين". واضافت أن المرأة وعشيقها اعترفا بعد التحقيق معهما بقيامهما بجريمة القتل البشعة موضحة اتخاذها جميع الإجراءات القانونية بحقهما لينالوا جزاءهم العادل.

اعتقال عصابات للخطف والسرقات والاتجار بالمخدرات

وبالتزامن مع الكشف عن هذه الجريمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال العشرات من المتهمين بجرائم خطف وسرقات واتجار بالمخدرات خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وأشارت الوزارة في بيان الاحد تابعته ""الخليج 365"" الى ان مفارز مكافحة اجرام بغداد تمكنت خلال الساعات الاخيرة من تنفيذ 22 امر قبض قضائيا شملت القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بجريمة قتل والقاء القبض على متهم قام بجريمة خطف وعلى سبعة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية وسيارات وعلى 10 متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة الاجرام، اضافة الى ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما اثر سرقتهما.

وفي محافظة البصرة الجنوبية وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة للتسليب والخطف تقوم بخطف المواطنين واطلاق سراحهم مقابل فدية مالية، تم على الفور تشكيل قوة من قسم مكافحة اجرام البصرة، ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تم التعرف على مكان تواجدهم وتم نصب كمين محكم في المكان المحدد وإلقاء القبض على متهمين اثنين من افراد العصابة وبعد التعمق بالتحقيق معهما اعترفا على عدة جرائم بالاشتراك مع متهمين اخرين هاربين واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء "ليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة"، كما قال قسم مكافحة اجرام البصرة.

وفي محافظة ذي قار الجنوبية، وبعد معلومات عن مكان تواجد اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية منها تم على الفور تنفيذ عملية نوعية ونصب كمين محكم وتنفيذ امر القبض بحق احد المتهمين وضبط بحوزته 1723 قرصاً مخدراً والقبض على مصدر تمويل المتهم الاول بالمخدرات، كما اتخذت جميع الاجراءات القانونية بحقهما وجرى توقيفهما استنادا الى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.