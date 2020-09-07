العراق يسجل أعلى إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

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سجل العراق الجمعة أعلى إصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد متخطياً حاجز الخمسة آلاف اصابة في يوم واحد، فيما ارتفعت الوفيات الى 7359 حالة، بينما تم الكشف عن إصابة 30 نائباً عراقياً بالفيروس.

"الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيل 5036 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، في اعلى معدل للإصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في البلاد في 24 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" انه تم فحص 23802 نموذجاً في المختبرات المختصة في العراق كافة ليوم الجمعة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليون و694 الفا و285 الف فحص.

واوضحت انها سجلت هذا اليوم ايضا3611 حالة شفاء و84 حالة وفاة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

واوضحت ان مجموع حالات الشفاء من الوباء بلغت 191368 حالة بنسبة شفاء بلغت 76.0 بالمئة، فيما ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس الى 252075 اصابة والحالات تحت العلاج الى 53348 والراقدون منهم في العناية المركزية 495 خالة مشيرة الى ان الوفيات قد ازدادت فلبغ مجموعها 7359 حالة وفاة.

وتسود مخاوف من ارتفاع حالات الاصابة بالوباء بشكل ملحوظ خلال الايام القليلة المقبلة بعد مشاركة عشرات الالاف من العراقيين الاحد الماضي في احياء مراسيم ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب في مدينة كربلاء الجنوبية.

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إصابة 30 نائبا عراقيا بالفيروس

وفيما يسعى مجلس النواب العراقي الى استئناف جلساته غدا السبت بعد أن عطلت جائحة كورونا انعقاده لاشهر عدة، كشف رئيس كتلة التجمع الوطني التركماني النائب مختار محمود عن عدد النواب المصابين بفيروس كورونا.

وقال محمود في حديث لوكالة "بغداد اليوم" ان "عدد النواب المصابين بشكل مؤكد بفيروس كورونا هم 30 نائباً من مجموع عدد النواب الكلي البالغ 329 عضواً، وهناك عدد اخر مشكوك بألاصابة، مبينا أن "الاصابة بفيروس كورونا في صفوف النواب ربما يكون معرقلاً جديداً لعقد جلسات البرلمان، خصوصاً في ما يتعلق بالحضور، فهذا الأمر ربما يؤثر بشكل كبير على النصاب القانوني للجلسات.

ووجه مجلس النواب دعوة إلى أعضائه بالحضور الى جلسة غد، وقال الأمين العام للمجلس "باسم الامانة العامة لمجلس النواب يشرفنا أن نُعلمكم بأن مجلس النواب يعقد جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 الساعة الواحدة بعد الظهر في مبنى المجلس".

وأكد الامين العام على جميع ادارات البرلمان بأجراء اللازم وتهيئة المستلزمات والتحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحياً".

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