اقدم محتجون في البصرة، الاثنين، على قطع طريق بسبب "عدم تشغليهم". وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن محتجين اقدموا، على قطع طريق مستودع الفاو النفطي احتجاجا على عدم تشغيلهم. وأضاف المراسل أن المحتجين قاموا بنصب السرادق في الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يقطعون طريقاً في البصرة بسبب 'عدم تشغليهم' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.