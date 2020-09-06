إغلاق السفارة العراقية في تركيا حتى 14 أيلول

قررت السفارة العراقية في تركيا، الاحد، اغلاق مقرها حتى 14 أيلول الحالي.

وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "السفارة العراقية في تركيا اغلقت امام المراجعين حتى 14 أيلول بعد ملامسة أحد المراجعين المصابين بكورونا لموظفين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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