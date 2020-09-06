صدمة في 'كاف' بسبب اختفاء كأس أمم إفريقيا من مقر الاتحاد المصري

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة الماضي في بيان رسمي، عن اختفاء مجموعة من الكؤوس.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".



وأضاف: "أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لكرة القدم، لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

وكان وزير الرياضة أشرف صبحي أعلن تشكيل لجنة من الوزارة للبحث في اتحاد الكرة والكشف عن مصير الكؤوس الضائعة من مبنى الجبلاية وأبرزها كأس أمم إفريقيا 2010.

كما استقر مسؤولو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن اختفاء مجموعة من الكؤوس من داخل مقر الجبلاية.



وتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية 2006- 2008 - 2010، ليحتفظ بالكأس مدى الحياة.