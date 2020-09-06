2020-09-06 | 14:30
408 مشاهدة
ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".
وأضاف: "أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لكرة القدم، لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".
وكان وزير الرياضة أشرف صبحي أعلن تشكيل لجنة من الوزارة للبحث في اتحاد الكرة والكشف عن مصير الكؤوس الضائعة من مبنى الجبلاية وأبرزها كأس أمم إفريقيا 2010.
كما استقر مسؤولو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن اختفاء مجموعة من الكؤوس من داخل مقر الجبلاية.
وتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية 2006- 2008 - 2010، ليحتفظ بالكأس مدى الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة في 'كاف' بسبب اختفاء كأس أمم إفريقيا من مقر الاتحاد المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.