التعليم المهني يستحدث فرع السياحة

اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني، الاحد، عن استحداث فرع السياحة في المدارس المهنية ضمن اختصاصاته للعام الجديد.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية هيثم العزاوي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الفرع الجديد سيكون في ثلاثة اختصاصات الادارة السياحة، الاسكان الفندقي, الضيافة وإنتاج الاطعمة وذلك بتحويل اختصاص الادارة السياحة من الفرع التجاري الى الفرع السياحة واعتبارا من العام الدراسي (2020/2021)".

واضاف ان "فرع السياحة يعد الفرع السادس من فروع التعليم المهني المنصوص عليها في المادة (2/أولاً ) في نظام التعليم المهني رقم (6) لسنة 2016".