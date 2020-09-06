574 اصابة جديدة.. تعرف على تفاصيل الموقف الوبائي في اقليم كردستان

وقال برزنجي خلال مراسم تسلم مساعدات طبية من الجامعة الأميركية في كردستان - دهوك، إنه "تم إجراء 5413 فحصاً جديداً لفيروس كورونا وتشخيص 574 إصابة جديدة، أغلبها في محافظة دهوك بواقع 336 حالة".

وعبر الوزير عن أسفه للتفشي السريع للجائحة وانتشارها في دهوك.

ومن بين الإصابات الجديدة 121 حالة في أربيل، فيما توزعت بقية الإصابات على السليمانية وكرميان وحلبجة.

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كما سجلت 299 حالة شفاء منها 221 في أربيل و26 في السليمانية و27 في گرمیان و 25 حلبجة.

ولفت برزنجي إلى "تسجيل 21 حالة وفاة جديدة منها سبع في أربيل و10 في السليمانية واثنتان في دهوك وواحدة في كل من رابرين وحلبجة".

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 23295 حالة بينها 13298 حالة شفاء و846 وفاة.