علاوي يحذر من نتائج كارثية بالانتخابات المقبلة في هذه الحالة

حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، من نتائج كارثية بالانتخابات المقبلة في هذه الحالة.
وقال علاوي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "لا تستعجلوا حسم قانون الانتخابات قبل اعطائه فرصةً كافيةً ووافيةً للحوار والنقاش داخل المجلس".
واضاف ان "لم تتم السيطرة على السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وردع الطائفية السياسية فان اي انتخابات مقبلة ستشهد عزوفاً جديداً ونتائج كارثية، وها انا ذا احذر من مآلات تجاهل تلك الملفات".
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