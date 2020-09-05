اصابة شخص بتفجير على طريق الشعلة السريع

افاد مصدر امني، السبت، بأن عبوة انفجرت على طريق الشعلة السريع في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الشعلة السريع في بغداد، انفجرت اليوم، ما ادلى الى اصابة شخص صادف مروره لحظة الانفجار".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
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