شركات أدوية تتعهد بعدم الإعلان عن لقاح لكورونا قبل ثبوت فعاليته

قررت شركات أميركية عاملة في مجال الأدوية عدم الإعلان عن أي لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل إخضاعه، بشكل صارم، لمعايير السلامة والفعالية.
وكشفت الصحيفة أيضا أن مجموعات من خبراء إدارة الأدوية والعقاقير بصدد مناقشة دعوة جماعية إلى ضرورة تحكيم المعطيات العلمية المؤكدة فقط في إنتاج أي لقاح.
كما أكدت هذا الأمر صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت إن عددا من الشركات المطورة للقاحات كوفيد-19، ومنها فايزر وجونسون آند جونسون ومودرنا، تعتزم إصدار تعهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.
وقالت الصحيفة إن هذه الشركات ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع، واستشهدت بمسودة بيان مشترك يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأضاف تقرير وول ستريت نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر أن التعهد قد يصدر قريبا ربما هذا الأسبوع.
يأتي هذا وسط قلق متزايد من أن تؤثر ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأميركية في الثالث من تشرين الثاني على سلامة وفعالية أي لقاح محتمل لهذا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
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