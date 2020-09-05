العراق ثاني اكبر مستورد للسلع الايرانية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية السبت ان العراق يعد ثاني اكبر مستورد للسلع الايرانية، في الفترة من 20 آذار حتى 20 آب 2020.
واضافت ان "الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية في الفترة المذكورة، بـ 2.195 مليون طن بقيمة 566 مليون دولار، تلاها العراق بـ 1.420 مليون طن بقيمة 441 مليون دولار والامارات بـ 1.324 مليون طن بقيمة 338 مليون دولار."
وتابعت ان "أفغانستان جاءت بالمرتبة الرابعة بـ 514 الف طن بقيمة 158 مليون دولار، وتركيا خامسا بـ 226 الف طن وقيمة 108 ملايين دولار".
من جهة ثانية حلّت الصين على رأس الدول المصدرة لايران في الشهور الخمسة بـ 335 الف طن بقيمة 764 مليون دولار تلتها الامارات بـ 390 الف طن بـقيمة 707 ملايين دولار وتركيا بـ 227 الف طن بسعر 297 مليون دولار فيما جاءت الهند رابعا بـ 152 الف طن و184 مليون دولار وألمانيا بـ 55 الف طن و 125 مليون دولار.
وبلغ اجمالي استيراد ايران من الدول الخمس 1.159 مليون طن بقيمة 2.059 مليار دولار، حيث شكلت نحو 57 بالمئة كمّا و 74 بالمئة سعرا من إجمالي الواردات.
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