اتحاد المواي تاي يُبهر الرياضة النيابية

و ذكر بيان للاتحاد ان "رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، ابدى سعادته بما شاهده من اجراءات وقائية حسب تعليمات خلية الازمة بالالتزام بالارشادات الصحية، مثمناً بالوقت ذاته جهود رئيس واعضاء اتحاد المواي تاي التي بذلت لتطوير اللعبة فنياً و اداريا و ايصال المركز التدريبي بهذه الصورة المميزة التي تعطينا الامل بأن الرياضيين بأمكانهم النهوض برياضتهم و التقدم بها للامام".واوضح ان "عليوي شاهد فيديوهات توثيقية لمراحل ترميم المركز التدريبي وتحويله من بناية خربة الى موقعا رياضياً رائعاً واطلع على ملخصات للبطولات التي شارك فيها ابطال اللعبة عربياً و اسيوياً و دولياً".

واعرب عليوي عن "سعادته بمستوى اللاعبين و امكانية تحقيق انجازات على مستوى عالٍ وبالامكان اعداد ابطال اللعبة وتهيئتهم ليكونوا مشروع الحصول على الميدالية الاولمبية والمؤمل ادخال اللعبة ضمن البرنامج الاولمبي في اولمبياد باريس 2024".



من جانبه ثمن رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى زيارة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي و عدّ زيارته "دافعاً معنوياً كبيراً للاتحاد للاستمرار بعطائه و للرياضيين الابطال الذين يستعدون لبطولة العالم الافتراضية منتصف شهر ايلول الجاري".