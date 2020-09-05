أعلنت بريطانيا، السبت، عن تسجيل 1813 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 31 أغسطس 1406 حالات، وفي 1 سبتمبر 1295، وفي 2 سبتمبر 1508، وفي 3 سبتمبر 1735، وفي 4 سبتمبر 1940، في أكبر حصيلة منذ 30 مايو.
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت خلال اليوم الماضي 12 وفاة جديدة لدى أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما، مقابل 10 حالات في إحصائية أمس 4 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41549.
وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة اوروبية تسجل 1813 اصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.