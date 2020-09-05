الأمن النيابية تقترح تخصيص فقرة بالموازنة لشراء الأسلحة من المواطنين

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي.
ونقلت وكال الانباء العراقية عن رئيس اللجنة محمد رضا قوله، إن "موضوع سحب السلاح يجب أن يحل بعيدا عن استخدام القوة"، لافتا إلى أن "أغلب المواطنين قاموا بشراء أسلحة لمحاربة عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف، أن "على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة، لاسيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة".
وأضاف، أن "على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة، لاسيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة".
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