المالكي يعلن دعمه لاي خطوة تتخذها الحكومة بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون

اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، دعمه لاي خطوة تتخذها الحكومة بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون.
وقال المالكي في تغريدة له على "تويتر"، "ندعم ونؤيد اي خطوة تتخذها الحكومة سواءً بشأن ملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين للقضاء، او جمع السلاح غير القانوني ".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، انتهاء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، مشيرةً إلى القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة و121 بندقية و17 مسدساً و70 مخزن بندقية.
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