التحالف الدولي: لسنا جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية

قال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كايكنز، إن الولايات المتحدة والتحالف الدولي ليست جزءاً من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي. من جانب آخر لفت المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كايكنز إلى أن الولايات المتحدة تقدم 31 مليون دولار كمساعدات انسانية لمواجهة كورونا في سوريا، منوها بأن دول التحالف ساهمت منذ عام 2012 بتقديم 43 مليار دولار للسوريين.

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