ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى نحو 385 ألفاً

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت: تم تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 384666 إصابة، منها 3708 تعود لمصابين يرقدون في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 22154 وفاة".ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 332131 شخصا، وبلغ إجمالي تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم 3.335.152.

وأضاف البيان أن 28 إقليما إيرانيا (من أصل 31) ما تزال في وضع صحي خطير، منها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين.