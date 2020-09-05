لأول مرة منذ منتصف أبريل الماضي، سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
وأكدت الوزارة تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 33 وفاة في اليوم السابق.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية حتى اليوم 319932 إصابة، بينها 4049 حالة وفاة، و20041 حالة نشطة، منها 1470 مريضا في حالة خطرة.
وتماثل 779 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة 295842 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة خليجية تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ منتصف نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.