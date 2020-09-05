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دولة خليجية تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ منتصف نيسان

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لأول مرة منذ منتصف أبريل الماضي، سجلت السلطات الصحية أقل من 800 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 791 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، خلال آخر 24 ساعة (مقابل 822 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 16 أبريل عندما تم تسجيل 762 إصابة.

وأكدت الوزارة تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 33 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية حتى اليوم 319932 إصابة، بينها 4049 حالة وفاة، و20041 حالة نشطة، منها 1470 مريضا في حالة خطرة.

وتماثل 779 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة 295842 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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