امانة بغداد: اعادة فتح نفق العامرية امام حركة السير

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن اعادة فتح نفق العامرية امام حركة السير.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم انجاز اعمال التهذيب الخاصة بقشط نفق العامرية للمسار المتوجه نحو مطار بغداد الدولي".
واضافت انه "تم اعادة فتح النفق امام حركة السير والمرور بعد قطعه جزئياً صباح اليوم السبت ولعدة ساعات وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
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