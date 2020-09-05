

أبو غريب ——— 14

ابو دشير ——— 9

الاسكان ———- 6

الاعلام ———— 14

البياع ———— 12

التاجي ———- 11

الحارثية ———- 5

الحرية ———- 52

الدورة ———- 60

الدولعي ——— 1

الرحمانية ——- 5

السيدية ——— 13

الشرطة الخامسة —— 2

الشرطة الرابعة ——— 1

الشعلة ——— 41

الصالحية —— 1

الطارمية —— 23

الطوبجي —— 1

العامرية —— 8

العطيفية —— 4

العلاوي ——- 4

الغزالية ———- 18

القادسية ——— 23

الكاظمية ——— 28

الكرخ ———— 6

اللطيفية ——— 6

المحمودية ——- 64

المشاهدة ——- 4

المعالف ———- 4

المنصور ———- 13

المواصلات ——- 1

الوشاش ———- 9

اليرموك ———- 25

اليوسفية ———- 7

جكوك ———— 3

حي الجامعة ——- 27

حي الجهاد ——- 36

حي الخضراء —— 26

حي العامل ——— 45

حي العدل ——— 18

حي الفرات ——- 21

سبع البور ——— 8

سويب ————- 3

سجن الكرخ ——- 1

شارع حيفا ——— 2

كرادة مديم ——- 1

ناحية الرشيد ——— 5

مجمع مطار بغداد —- 1

سكنة جانب الرصافة —- 13

محافظة الديوانية ——- 2

محافظة المثنى ——- 2

محافظة النجف —— 2

محافظة بابل ———- 2

محافظة ديالى ——— 2

محافظة ذي قار ——- 2

محافظة صلاح الدين ——— 1

محافظة البصرة ————— 1



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 720 اصابة بكورونا في جانب الكرخ من هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.