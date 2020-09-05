البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

قررت رئاسة مجلس النواب، السبت، رفع جبية المجلس الى بعد غد الاثنين. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاثنين الموافق ٧-٩-٢٠٢٠ الساعة الواحدة بعد الظهر". وانهى المجلس اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ٣٠ لسنة ٢٠٠٥.



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