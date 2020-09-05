نائبة توجه سؤالا برلمانيا الى الكاظمي

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أعلنت عضو مجلس النواب، يسرى رجب السبت، توجيه سؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى تركيا.
وقالت رجب في بيان تلقته الخليج 365، انه تم "توجيه سؤال برلماني بكتاب رسمي الى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء بخصوص زيارة نجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان الى تركيا".
واعتبرت رجب في البيان زيارة بارزاني، "مخالفة للدستور الذي حدد صلاحية التمثيل الدبلوماسي حصرا للحكومة الاتحادية".
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