البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية

أنهى مجلس النواب، السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ٣٠ لسنة ٢٠٠٥". وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 169 نائباً.



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