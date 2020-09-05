لجنة نيابية تدعو الكاظمي لاعادة فتح ملفات ارسلت الى هيئة النزاهة

وقال الموسوي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وحضرته الخليج 365، "نتمنى ان تكون اللجنة الجديدة التي شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد لجنة صادقة وجدية بممارسة عملها وبعيدة عن الاستهلاك الاعلامي، كما جرى في الحكومات السابقة من تشكيل هكذا لجان عليا لمكافحة الفساد ومنها في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي".واضاف أن "لجنة الصحة والبيئة رفعت الكثير من ملفات الفساد المتعلقة بوزارة الصحة، منذ الدورة البرلمانية الحالية وهذه الملفات لغاية اللحظة لم تفتح في هيئة النزاهة ولم يتم حسم اي ملف منها، وصلت نحو 30-40 ملف قيمتها بمئات ملايين من الدولارات".

ودعا الموسوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "اعادة فتحها مرة اخرى ومخاطبة هيئة النزاهة لمعرفة اسباب وحقيقة عدم فتح هذه الملفات"، مبينا ان "التسويف من قبل هيئة النزاهة في عدم فتح الملفات يولد احباطا لان تلك الملفات ماتزال حبر على ورق حتى الان".

