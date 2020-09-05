الحلبوسي يدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الجميع إلى تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي خلال جلسة المجلس، إن "على قادة الكتل السياسية النيابية عقد اجتماعات مكثفة ابتداءً من يوم غد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس". وأضاف أن "على الجميع تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة".



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