تحالف سائرون: من اولوياتنا استكمال كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة

وقال الطرفي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب برفقة نواب التحالف، وحضرته الخليج 365 نسخة منه، "مع بدء جلسات البرلمان، في ظل الظروف والاحداث التي تشهدها الساحة العراقية، والدولية فاننا نجد انفسنا امام مسؤولية تاريخية تختم علينا وضع خارطة طريق، للسير من خلالها على الاهداف المرسومة، التي تقترب كثيرا من هموم الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، مع الاخذ كل المتغيرات والمعطيات التي تشهدها الساحة العراقية".وأضاف الطرفي، "مع بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، فاننا عازمون على العمل البرلماني التكاملي مع باقي القوى الوطنية الحريصة على مستقبل العراق واستقراره السياسي والاجتماعي، ولهذا ستكون الاولية في يخص عملنا التشريعي كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة واهمها استكمال جدول الدوائر المتعددة الخاصة بقانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية، بالاضافة الى القوانين الاخرى، التي تحتاجها الحكومة لتحسين الخدمات".وتابع، "سنعمل مع الشركاء على تفعيل دور مجلس النواب في محاربة الفساد وفتح جميع الملفات التي تحوم حول الشبهات فلا حاصنة لاي فاسد مهما كانت هويته او انتماءه، كما سنعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين وفق القوانين".

وعقد مجلس النوتاب، اليوم السبت، اولى جلساته بالفصل التشريعي الرابع برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.