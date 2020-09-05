أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، موافقة هيئة رئاسة البرلمان توافق على توجيه سؤال لوزيري المالية والتخطيط بخصوص ورقة الإصلاح.

ونقلت الدائرة الإعلامية للبرلمان عن الحلبوسي قوله إن "الرئاسة وافقت على طلب النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي إلى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على أسباب عدم وصول ورقة الاصلاح التي نص عليها قانون الاقراض الاخير، ويتم الاجابة عليها بجلسة الثلاثاء أو الخميس".



وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الاعتيادية الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 169 نائباً.



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