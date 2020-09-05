البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 169 نائباً

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 169 نائباً. وقال بيان للدائرة الاعلامنية للمجلس، إن "رئيس مجلس النواب يترأس الجلسة الاولى من الفلصل التشريعي الرابع لمجلس النواب". واضاف، أن "الجلسة تعقد بحضور ا169 نائباً".

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