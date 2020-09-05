القانونية النيابية تعقد اجتماعاً مغلقاً بشأن قانوني الانتحابات والمحكمة الاتحادية

تعقد اللجنة القانونية النيابية في الوقت الحالي، اجتماعاً مغلقاً بشأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، بحسب مصدر نيابي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة القانونية تعقد الان اجتماعاً مغلقاً لمناقشة التقرير النهائي لملحق توزيع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية بغية تقديمه داخل جلسة اليوم".



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، ويتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة القانونية النيابية بشأن الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات، والقراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.



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