بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مباريات اليوم من دوري الأمم الاوربية

فيما يواجه منتخبا السويد وفرنسا مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات بطولة دورى الأمم الأوروبية.
مواعيد المباريات:
تُقام مباراة مقدونيا الشمالية وأرمينيا، في الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.
تُقام مباراة جبل طارق وسان مارينو، في الرابعة عصرًا بتوقيت بغداد والسعودية على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
تُقام مباراة إيسلندا وإنجلترا، في السابعة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
تُقام مباراة إذربيجان ولوكسمبرج، في السابعة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
تُقام مباراة الدنمارك وبلجيكا، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
تُقام مباراة البرتغال وكرواتيا، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.
تُقام مباراة السويد وفرنسا، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
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