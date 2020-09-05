العمليات المشتركة تعلن نتائج العملية الأمنية في البصرة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن نتائج العملية الأمنية التي انطلقت فجر السبت، في محافظة البصرة، مشيرة إلى أن العملية جاءت لتعزيز الاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة.
وأضافت أن "المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالت فرقة مغاوير/ 19 لمداهمة وتفتيش مناطق (الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)”.
وتابعت القيادة أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على ثلاثة أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غراماً من المواد المخدرة ورشاشتين BKC وسبع بنادق نوع كلاشنكوف وثلاث أخرى نوع GC وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من وسبع حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على (كسريتين) وصاعق".
وأشارت القيادة إلى أنه "تم إرسال الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".
ولفتت إلى أن "القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".
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