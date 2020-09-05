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العراق يتسلم مساعدات طبية من مصر

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، تسلم العراق مساعدات طبية من مصر.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق يتسلّم 14 طناً من المساعدات الطبية الوقائيّة من جمهورية مصر العربية".

ويبلغ مجموع الإصابات بفايروس في العراق: 252075، وإجمالي حالات الشفاء: 191368، ومجموع حالات الوفاة: 7359، بحسب آخر موقف وبائي أصدرته وزارة الصحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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