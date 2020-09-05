العراق يتسلم مساعدات طبية من مصر

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، تسلم العراق مساعدات طبية من مصر.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق يتسلّم 14 طناً من المساعدات الطبية الوقائيّة من جمهورية مصر العربية".
ويبلغ مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 252075، وإجمالي حالات الشفاء: 191368، ومجموع حالات الوفاة: 7359، بحسب آخر موقف وبائي أصدرته وزارة الصحة.
ويبلغ مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 252075، وإجمالي حالات الشفاء: 191368، ومجموع حالات الوفاة: 7359، بحسب آخر موقف وبائي أصدرته وزارة الصحة.
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